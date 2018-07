Mezzi all’opera per ripulire le strade da fango e detriti

Sassi, fango, rami e tronchi di varie grandezze sono stati trascinati a valle dalla pioggia intensa della notte scorsa. Le vie del quartiere di Velate si sono trasformate in fiumi di fango e detriti invadendo gli scantinati. I corsi d’acqua hanno proseguito la corsa per la via Saffi e la via San Cassiano arrivando anche ad Avigno.

Questa mattina le squadre del Comune insieme ai mezzi di ACSM – Agam Ambiente Srl sono entranti in azione per ripulire le strade e i tombini che si sono otturati proprio per il materiale trascinato dall’acqua.

I mezzi sono partiti da via Borghi per poi risalire verso Velate passando da Avigno. I lavori si svolgeranno anche in via Campo dei Fiori e via del Ceppo.