“Mi sono diplomata: l’esperienza più bella dei miei 52 anni”

Tempo di vacanze e progetti per i diplomati che hanno appena concluso il percorso scolastico. Pubblichiamo la lettera di una “matura” particolare. Una donna che ha concluso quel percorso lasciato in stand-by. Nelle sue parole la gioia di studiare, conoscere e capire che forse si coglie di più con la maturità della vita

Eccomi/eccoci finalmente al traguardo tanto anelato: l’esame di maturità!!!

Ma la nostra non è la solita maturità… la nostra ha il sapore di tanta fatica non solo per lo studio ma sopratutto per la frequenza, dopo una giornata di lavoro, che un corso serale richiede.

Siamo noi “i ragazzi” del Socio Sanitario Serale che, la scuola “L. Einaudi“, nel 2016 dopo 15 anni ha fatto ripartire.

Due anni fa in molti abbiamo colto questa occasione: un’opportunità che il diurno per svariati motivi aveva negato.

In questo gruppo eterogeneo, permettetemi di sottolineare la presenza di 3 donne adulte, con tanto di prole, mariti e lavoro, che hanno messo a dura prova tutto il proprio mondo per raggiungere questo obiettivo.

Da studentessa ‘matura’ (adesso non solo per l’età anagrafica!) posso esprimere tutta la gratitudine nei confronti della scuola per averci dato questa opportunità e raggiungere un obiettivo che la vita aveva messo in stand-by per lungo tempo.

Questi due anni sono stati l’esperienza più bella e appagante dei miei ultimi 52 anni!

Tornare tra i banchi di scuola è stata una scelta coraggiosa.

L’emozione delle prime interrogazioni, delle temute verifiche e rivivere tutto ciò con la consapevolezza di donna adulta e con la determinazione di voler raggiungere l’agognato traguardo: l’Esame di Stato.

Riscoprire la passione per alcune materie, rivedere il nostro passato storico con occhi diversi, assaporare liriche e poesie con una sensibilità che solo l’età adulta può regalare…

La scuola ci ha regalato dei professori meravigliosi: preparati, desiderosi di trasmettere le loro conoscenze in modo appassionato, attenti alle nostre esigenze di studenti lavoratori e con famiglia.

In questi anni, quando raccontavo di questa mia scelta, nella maggior parte dei casi raccoglievo stupore e ammirazione per l’avventura intrapresa.

Oggi, guardando indietro, posso confermare che questo percorso è fattibile, anche da adulti, e quando si è colmi di entusiasmo, tenacia e passione, nulla può essere precluso.

So che in molti hanno chiuso in un cassetto questo sogno, credendo che ormai il tempo sia perduto, io posso testimoniare che quel cassetto bisogna aprirlo e lasciare che il sogno diventi realtà e… una volta realizzato potrebbe segnare l’inizio di una nuova avventura!

In bocca al lupo! e…viva il lupo!

Paola, la matura over 50