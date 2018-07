I milanisti di Cassano si preparano a un anno di partite a San Siro

I milanisti si preparano a un nuovo campionato. Anche quelli di Cassano Magnago, fedelissimi tifosi che ancora oggi – in barba al calcio visto in Tv – organizzano ogni due settimane il pullman per San Siro.

Dopo un anno complicato anche per le vicende societarie (a dir poco ingarbugliate), quest’anno la squadra si ripresente con il possibile arrivo di Higuain. E anche per la nuova stagione 2018/2019 il “Milan Club Puma”, che la sua sede al Bar Franco in via Gasparoli 96, organizza per tutte le partite casalinghe del Campionato del Milan il pullman per lo stadio di S.Siro. «Siamo gli unici rimasti in zona di Gallarate, è una bella occasione per chi si vuole unire», spiegano.

Il pullman effettua fermate a Cassano Magnago e Fagnano Olona. «Tutti i tifosi rossoneri della zona di Cassano, Gallarate e Valle Olona possono usufruire del pullman chiamando il Sig. Riva Virgilio al numero di telefono 347-2304082 il signor Ambrosetti Antonio al telefono 347-4820328». In alternativa si può anche andare direttamente in sede, dove i rossoneri si ritrovano tutti i venerdì sera. «Vi aspettiamo numerosi».