Milano Rally Show, Miele si diverte e vince

Fine settimana vincente per Simone Miele, il 30enne pilota di Olgiate Olona che quest’anno ha come impegno principale la partecipazione all’italiano Wrc.

Miele, affiancato dalla fidanzata Silvia Spinetta, è stato grande protagonista al Milano Rally Show, kermesse organizzata principalmente sui percorsi ricavati all’interno dell’area Expo. Il pilota varesotto ha infatti vinto la classifica assoluta a bordo della sua Citroen Ds3 Wrc (foto OloniaCorse) e ha così ottenuto il secondo successo 2018 dopo la Ronde Val Merula di inizio stagione.

La gara milanese è stata sostanzialmente un lungo duello tra Miele e Alessandro Re: quest’ultimo (Ford Fiesta) è stato al comando per tutte le prime sei prove speciali, tallonato però da vicino dal portacolori della Olonia Corse che domenica ha vinto quattro PS consecutive (tra la 5a e l’8a) balzando in vetta. Re è stato poi costretto al ritiro nell’ultimo stage, lasciando via libera a Miele che, comunque, era già al comando della corsa.

Sul podio finale sono quindi saliti anche Marco Paccagnella-Beniamino Bianco (a 1’55” da Miele) e Franco Uzzeni-Fausto Bondesan (a 2’19”) entrambi equipaggi su Ford Fiesta Wrc. Sesto posto finale per il secondo pilota varesino classificato, Luca Potente, che era al volante di una Fiesta R5 navigata da Paolo Gogni. Per lui anche il terzo posto di classe.