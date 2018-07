Milleventi per il tuo matrimonio

­­Da più di dieci anni, sono due principalmente gli ambiti dell’attività di 1020 – ­milleventi per il matrimonio: la progettazione grafica e la realizzazione di allestimenti floreali e scenografici.

Progetti grafici

Il lavoro di grafica si basa sulla totale personalizzazione: non ci sono cataloghi tra cui scegliere, ma solo soluzioni studiate e realizzate su misura alle esigenze e ai sogni degli sposi.

Di solito, si sceglie insieme un tema, uno stile, un mood, che poi viene sviluppato a 360 gradi, in modo da creare un progetto coordinato e coerente; realizziamo così partecipazioni, inviti, libretti per la cerimonia, menu, tableau de mariage e qualsiasi altro elemento (etichette, tag, buste, bomboniere, wedding bag,…)­.

Allestimenti floreali e scenografici

Per gli allestimenti, 1020 lavora direttamente i fiori per offrire soluzioni perfettamente in linea con i desideri degli sposi.

Minimalisti o ad effetto, romantici o shabby, nessun dettaglio è lasciato al caso e le composizioni floreali sono arricchite da elementi scenografici: nastri, candele, stoffe, lanterne, cuscini, luci sono solo degli esempi di come 1020 può creare una atmosfera curata e spettacolare.

Le chiese allestite da 1020 sono raffinate e di buon gusto, valorizzate da dettagli tessili: passatoia candida, nastri di raso e organza, stoffe di voile di seta o nuvole di tulle, ma sempre con una attenzione particolare per i fiori, bellissimi.

I riti civili diventano vere scenografie da film: basta un arco ricco di fioriture e di tulle, nuvole di petali e tanti dettagli ben curati per trasformare un freddo rito in una meravigliosa cerimonia.

Il bouquet della sposa è il fiore all’occhiello del lavoro di 1020: i fiori migliori, assemblati con passione e dedizione da Francesca, hanno la capacità di raccontare, almeno un po’, chi sia la sposa.

Il ricevimento è poi il momento della festa. Grande attenzione per aperitivo e dopo cena con l’allestimento di spazi ben curati, che diano risalto agli angoli più suggestivi di ogni location.

Il centrotavola racconta lo stile del matrimonio: può essere allora moderno, con vasi in vetro, specchi e composizioni pulite; oppure shabby, in cui trionfano cestini, legno, iuta, materiali naturali con fioriture dall’effetto molto naturale; oppure ancora romantico ed elegante, con composizioni classiche e pompose.

Per finire, il momento del taglio della torta, da rendere indimenticabile con scenografie luminose: la giusta conclusione di una giornata memorabile!