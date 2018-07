Mini crociere con “Vele d’epoca”

Il 5 Agosto una mini crociera sul lago Maggiore: è la proposta – novità 2018 del Comune di Angera in collaborazione con l’Associazione Vele d’Epoca Verbano.

Per una giornata eccezionalmente le vele d’epoca Rurik, StrigaCostanze, Sturmvogel, permetteranno a turisti e residenti di godere di un’escursione di circa un’ora sulle acque del Maggiore. Un’occasione per ammirare i paesaggi dal lago, e apprezzare la cura di queste storiche imbarcazioni: l’associazione Vele d’Epoca Verbano raduna infatti tutti gli amanti delle barche d’epoca e classiche, ed ha come scopo la tutela, la valorizzazione e la divulgazione di questo prezioso patrimonio. Promuove anche la tutela e il restauro degli scafi che con i loro pregiati legni e i loro lucidi ottoni hanno fatto la storia della vela. La crociera su Vele d’epoca prende il via dal Porto Asburgico, sito n. 18 del Museo Diffuso, e navigherà verso l’alto lago; le partenze sono previste alle ore 10, 14 e 16 e la durata della navigazione è di circa un’ora. Gli ospiti saranno accolti a piccoli gruppi 2/3 o 4/5 passeggeri, a seconda delle caratteristiche di ciascuna imbarcazione. E’ necessario prenotare entro il 25 luglio (il costo è di € 25 per adulti e di € 20 per ragazzi; la manifestazione verrà rinviata in caso di brutto tempo o condizioni di acque agitate).

Quella del 5 agosto è una delle numerose iniziative di cui è promotore sul versante turistico il Comune di Angera, tramite il l’Ufficio Turistico di piazza della Vittoria.

«Da quattro anni lavoriamo per sviluppare politiche di rilancio e promozione turistica – spiega l’assessore comunale al turismo, Valeria Baietti -. Vogliamo essere accoglienti e valorizzare le innumerevoli bellezze del territorio di Angera e, nel nostro piccolo, del Lago Maggiore. Un sincero ringraziamento a tutti coloro che collaborano con noi nell’organizzazione di queste iniziative».

Escursioni, visite guidate, prodotti turistici: il calendario delle proposte è molto ricco ed è consultabile sulla pagina facebook Angera Turismo e sul sito www.angera.it.

La prossima escursione programmata, fra le tante, è il 22 luglio “Acqua piante e animali della Palude e non solo”; gli istruttori di Nordic Walking dell’ASD Salus Group accompagneranno il gruppo nell’Oasi della Bruschera, attraverso i boschi, fino alla Cascina Menegon dove verrà offerto l’aperitivo di benvenuto, dove si potrà pranzare al sacco e avvicinare i cavalli liberi in branco. Vi ricordiamo altre escursioni: il 29 luglio e il 5 agosto i tour storico artistici nel borgo con la guida qualificata; il 9 settembre il museo diffuso dall’alto in collaborazione con il Gruppo Speleo Torrentistico CAI “Le Salamandre”, i bambini faranno l’arrampicata assistita, e la giornata prosegue per tutti con il pranzo presso il ChilometroZero con i suoi prodotti dell’orto, e visita in altre Aziende Agricole; il 16 settembre monta sulla sella della tua bici dalle Dighe del Panperduto, lungo la via Verde dei Laghi attraverso la valle del Ticino riconosciuta dall’Unesco Riserva della Biosfera (MAB man and Biosphere) nel 2002, fino ad arrivare lungolago ad Angera; il 23 settembre il tour paesaggistico alla scoperta delle vigne e alla cantina di Cascina Piano, con degustazione di vini locali IGT Ronchi Varesini.

Info e prenotazioni: Ufficio Turistico 0331.931915 – da martedì alla domenica 9.30 – 13 e 14 – 17.30 – turismo@comune.angera.it