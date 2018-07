Mirko Bovo nuovo presidente dell’asilo di Abbiate

Alla scuola materna di Abbiate Guazzone cambio al timone. Mirko Bovo, ex braccio destro della storica guida Paolo De Benedetto, nelle scorse settimane è stato nominato nel consiglio in rappresentanza della maggioranza ed insieme a lui Alessandro Codato per la minoranza consiliare.

Martedì 26 giugno si è riunito il consiglio direttivo (del quale fanno parte anche Don Silvano, Federica Vavassori e Alessio Campione rappresentanti dei genitori) che ha eletto le cariche statuarie: Mirko Bovo presidente e al suo fianco Alessio Campione come vice. «Ringrazio i membri del nuovo CdA per la fiducia riposta in me – commenta il neopresidente – Porterò avanti questo incarico con grande serietà e passione. Un sincero plauso va alla Direttrice Lucia Botta e alle maestre che sostengono e formano i nostri piccoli nel loro articolato percorso di apprendimento e di crescita. Tutte loro saranno chiamate a sviluppare la tradizione di eccellenza che esprime il nostro Asilo in una nuova chiave innovativa, così come una società moderna si attende. Questa sarà la nostra sfida. Una menzione speciale va al gruppo di genitori che con l’Associazione Amici dell’Asilo ogni anno si impegna affinché le diverse manifestazioni della scuola siano sempre un successo. Ringrazio infine il Sindaco e l’Amministrazione Comunale per il sostegno concreto che rivolge all’Asilo».

Molto emozionato Paolo De Benedetto, a cui è stata dedicata la festa di fine anno dell’Asilo e consegnata una speciale targa di riconoscimento ad onore e merito dei suo 13 anni da Presidente. «Auguro un buon lavoro al nuovo CDA che da stasera è operativo, ed un in bocca al lupo a Mirko c’è sarà all’altezza del compito anzi ne sono certo farà meglio delle aspettative» commenta De Benedetto, che resterà comunque vicino all’asilo come Presidente dell’Associazione ‘Amici dell’Asilo’.