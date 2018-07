Mondiali: il mentalista indovina risultato e goal

Ricordate Daniele Er, il mentalista che aveva scritto le previsioni sulla finale dei Mondiali su un foglio e lo aveva chiuso in una cassaforte con la promessa di aprirla solo dopo l’ultimo fischio dell’arbitro? Beh, ci ha preso.

Subito dopo la fine della partita, Daniele Er si è precipitato al Palacinema di Locarno dove era esposta la cassaforte con il responso e dove lo attendeva un buon numero di curiosi.

La busta è stata aperta e il risultato era giusto, preciso preciso.

Daniele Er non solo ha indovinato il risultato, ma anche il numero di gol per squadra in ogni tempo.

Un caloroso applauso ha suggellato la performance del mentalista locarnese.