Mondiali U23: Bertone e Kohl terzi in batteria

Primo impegno in acqua per i due atleti del Varesotto impegnati a Poznan, in Polonia, ai Mondiali under 23 di canottaggio e cioè Nicholas Kohl e Jacopo Bertone, entambi tesserati per la Canottieri Gavirate.

Kohl e Bertone (classe ’98 il primo, ’99 il secondo) hanno chiuso al terzo posto la propria batteria dell’otto senior maschile e dovranno quindi provare a qualificarsi per la finale attraverso i recuperi. Del resto ognuna delle due batterie in programma “regalava” direttamente un solo posto per la regata valida per le medaglie.

La batteria ha avuto un andamento piuttosto lineare: Olanda subito all’attacco e sempre in testa, con la Francia a seguire e l’Italia in terza posizione: situazione di fatto “congelata” con tutte le barche che hanno rallentato nel finale per non disperdere le forze. Dietro all’Italia hanno chiuso Polonia e Russia.

Venerdì (11.55) Kohl e Bertone scenderanno in acqua nel ripescaggio alla ricerca del pass per la finale: gli avversari dell’Italia saranno Ucraina, Polona, Gran Bretagna e Canada.

Oltre ai due gaviratesi (Kohl è nato in Svizzera e ha iniziato a remare a Monate; Bertone ha cominciato a Varese), l’ammiraglia azzurra è formata da Andrea Barelli (Moltrasio), Alessio Vagnelli (Savoia), Miles Agyemang (Armida), Emanuele Gaetani Liseo, Mirko Cardella (Telimar), Antonio Schettino (Aniene), con Edoardo Pagano (Armida) al timone.