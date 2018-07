Monti: “nell’area Fontanelle di Malnate l’idea di una cittadella delle emergenze”

“Nei giorni scorsi ho incontrato il sindaco di Mornago, delegato della Protezione Civile della Provincia, e nella giornata di ieri il direttore generale di AREU, per discutere di un progetto davvero interessante, relativo alla Protezione civile ma più in generale alla gestione delle emergenze in Provincia di Varese”. Lo afferma il Presidente della Commissione Sanità e Politiche sociali del Pirellone, Emanuele Monti.

“Nella località Fontanelle di Malnate – prosegue Emanuele Monti – è presente l’ex polo logistico di una grande azienda del nostro territorio, ceduto negli anni scorsi alla Provincia”.

L’area in questione, di circa 30 mila metri quadrati, è attualmente in disuso e considerate le sue caratteristiche potrebbe rivelarsi un asset fondamentale per la gestione dell’emergenza-urgenza. Il progetto in questione vede in questo in luogo la creazione di una sede che possa fungere da cabina di regia sia per la Protezione civile che per Areu, una vera e propria base operativa dove allocare i mezzi delle varie unità che servono il territorio varesino. Questo renderebbe maggiormente coordinati gli interventi nel caso di grandi urgenze, come ad esempio l’incendio di Campo dei Fiori dell’autunno scorso.

Il sito, adeguatamente sistemato, si presta perfettamente a base operativa, deposito mezzi e logistica; oltre alla Protezione civile e ad Areu, potrebbe ospitare anche il corpo dei Vigili de fuoco, che attualmente hanno problemi di spazio.

“Si avrebbe così – spiega Monti – una vera e propria “cittadella” degli interventi di emergenza e urgenza, capace di riunire sotto ad un unico tetto i principali operatori di questo delicatissimo ambito, a due passi dal capoluogo di Provincia e pronta ad intervenire in modo coordinato all’occorrenza. Ritengo – conclude Emanuele Monti – che questo progetto possa essere vincente e che meriti approfondimenti e riflessioni attente. Nei prossimi mesi sarà mia premura coinvolgere tutte le realtà interessate, per arrivare ad una visione condivisa che tenga conto delle esigenze di tutti ma soprattutto dell’interesse generale dei cittadini di Varese.”