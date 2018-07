È morto Carlo Vanzina

È morto all’età di 67 anni il regista italiano Carlo Vanzina. La famiglia ha fatto sapere in una nota che Vanzina è morto «nella sua amata Roma, dov’era nato, ancora troppo giovane e nel pieno della maturità intellettuale, dopo una lotta lucida e coraggiosa contro la malattia».

Sarà ricordato soprattutto per le commedie dirette fra gli anni Ottanta e Novanta, fra cui Eccezzziunale… veramente, Io no spik inglish, Sapore di mare .