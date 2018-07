È morto Sergio Marchionne

Il manager si è spento nella mattina di mercoledì 25 luglio a Zurigo, nella clinica dove era ricoverato e si trovava in coma irreversibile da alcuni giorni.

Sergio Marchionne aveva 66 anni ed è stato per 14 anni amministratore delegato di Fiat-Chrysler. Manager rivoluzionario, Marchionne ha fatto discutere molto raccogliendo attestati di stima e critiche. Il suo lavoro, però, ha portato l’azienda fuori dalla crisi facendola diventare internazionale e con un valore decuplicato.

La sua improvvisa scomparsa, le prime notizie sulle sue condizioni irreversibili sono arrivate a sorpresa all’opinione pubblica lo scorso sabato, ha provocato in pochi giorni il cambio al vertice con il subentro come amministratore delegato il britannico Mike Manley, mentre la carica in Ferrari è passata a carica a Louis Carey Camilleri, con John Elkann presidente di entrambe le aziende.

Marchionne arrivò in Fiat nel 2004 a pochi giorni dalla morte di Umberto Agnelli. Divenne amministratore delegato di un’azienda considerata ormai sull’orlo del fallimento. Di lì a pochi anni risollevò i conti e l’immagine di Fiat e traghettò il Lingotto verso l’acquisizione dell’americana Chrysler, fallita nella crisi del 2008 che riuscì a riportare in utile nel 2011.

Il valore aziendale sotto il suo corso è cresciuto di oltre dieci volte e nel suo futuro era previsto il suo impegno unicamente sul marchio Ferrari.

Marchionne lascia la moglie Manuela Battezzato e i figli.