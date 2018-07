MR Comunicazione, la prima agenzia di marketing dedicata allo sport

MR Comunicazione è un’agenzia di Marketing e Comunicazione interamente dedicata allo sport (la prima in Italia) . Hanno voluto che raccontare la gionata del 27 giugno presso la Canottieri Varese che ha visto protagonisti tanti atleti del territorio Varesino e non solo.

Abbiamo raggruppato le squadre e gli atleti che seguiamo del nostro portfolio per uno shooting fotografico (le foto saranno pronte a breve ma siamo riusciti ad inviarvene una) e abbiamo colto l’occasione per fare quattro chiacchere con loro…ecco cosa ne è emerso.

Presenti: Canottieri Varese, Varese Triathlon, Rugby Parabiago (squadra di Serie A) , L’Agorà Skating Team dove milita la nuova Carolina Kostner, la campionessa regionale di equitazione categoria Junior, il campione italiano di Snow Scoot.

Replicheranno lo shooting domani (martedì) alle ore 10.00 sempre presso la Canottieri Varese in quanto Audi Zentrum vuole promuovere la neo nata in casa Audi (la Q2) e ha chiesto alla nostra agenzia di portare tutte le squadre. Per l’occasione ci saranno anche i giocatori del Varese Hockey.

