Multa a chi butta i mozziconi per terra, controlli in borghese della polizia locale

Cento euro di multa a chi getta i mozziconi di sigarette per terra. E’ il giro di vite voluto dal sindaco Alessandro Fagioli per combattere il degrado urbano. Negli ultimi giorni la polizia locale ha realizzato dei controlli ad hoc con personale in borghese e in divisa. Ad essere sanzionati, nel primo controllo, 4 saronnesi che finita la bionda non hanno esitato a buttare il mozzicone per terra o nel tombino.

«Si tratta di un intervento volto a ridurre al minino anzi ad azzerare, come richiesto dal sindaco, i mozziconi abbandonati per le vie del centro, sui marciapiedi e anche nei pressi e all’interno dei tombini», rimarca il comandante della polizia locale Fabrizio Sala.

Le multe sono fatte partendo dal regolamento di nettezza urbana. In passato controlli analoghi sul fronte del decoro urbano erano stati fatti, partendo dal regolamento di polizia locale, per “punire” chi non raccoglie le deiezioni canini e contro chi bivacca e beve alcolici in centro e nei parchi.