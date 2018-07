Multiutility, Monza e Busto vogliono andare insieme

Acsm-Agam S.p.A. e AGESP S.p.A. annunciano l’avvio di un percorso di studio per una partnership industriale e societaria.

Lo annunciano le due aziende, le “multiutility” di Monza e Busto Arsizio che in una nota congiunta parlano dell’attivazione di “un percorso di aggregazione con l’obiettivo di valorizzare le competenze, le strette relazioni coi territori serviti e la storia delle rispettive realtà”.

AGESP S.p.A aveva già reso noto un anno fa che Acsm-Agam S.p.A. era risultata prima in graduatoria a seguito di una sollecitazione all’invio di manifestazioni di interesse per operazioni in partnership con società appartenenti al gruppo Agesp e operatori terzi.

Al termine dei lavori che avranno una durata di circa 6 mesi le parti potranno condividere ove sussistano le condizioni necessartie, l’interesse a proseguire il percorso, sottoponendo l’eventuale progetto di aggregazione all’esame e all’approvazione dei rispettivi soci.