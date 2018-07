Sabato 21 luglio 2018 alle ore 21 all’Auditorium comunale (via Valsecchi 23) proseguirà la seconda edizione del “Maccagno Lake Festival”, con un appuntamento davvero imperdibile. La pianista romana Eleonora Rapone e Roberto Scordia al violino, suoneranno musiche saranno tratte da un repertorio davvero particolare: una prima parte con brani ragtime di Scott Joplin, una seconda con musiche di Charlie Chaplin.

Roberto Scordia ci introduce alla serata, dal titolo “Musica in Bianco e nero”: “In molti non sanno che Charlie Chaplin, oltre ad essere stato un grandissimo attore di film dello scorso secolo, è stato un eccellente compositore: sue sono infatti quasi tutte le musiche dei suoi film, tra cui la celebre “Smile” dal film “Tempi Moderni” e “Eternaly” da “Luci della ribalta”.

In questo concerto non solo ascolteremo musiche magnifiche tratte da questi film, ma ci divertiremo con una prima parte interamente dedicata a Scott Joplin e il suo ragtime coinvolgente. Abbiamo anche pensato di rendere ancora più suggestiva la serata con una sorpresa per il pubblico, per chi vorrà venire a sentirci. Sono orgoglioso del lavoro che

abbiamo intrapreso in questo splendido comune, la masterclass qui organizzata è stata un vero successo, e l’ultima serata di questo festival ha visto il talento di una giovane Giulia Rimonda che ha davvero lasciato senza parole il numeroso pubblico venuto ad ascoltare;

il mio obiettivo è far capire a tutti che la musica classica non è solo un genere per pochi “eletti”, ma può essere piacevole per chiunque, a qualunque età: chi verrà sabato scommetto che si divertirà.”.