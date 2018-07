Musica e calcio al campo sportivo della Casmo.

In via Piave domenica 8 luglio ci sarà infatti il secondo open day della società sportiva biancorossa, aperto per i ragazzi di tutte le categorie.

Appuntamento dalle 17 con possibilità di conoscere lo staff tecnico della squadra e preiscriversi per la nuova stagione 2018/2019. A seguire, alle 18, musica per tutti con Maurizio Arbore. Sarà aperto anche lo stand gastronomico con patatine, salamelle, anguria e birra e bevande per grandi e piccoli.