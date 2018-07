Musica nelle piazze e caccia ai tesori per il giovedì in centro

Vieni in centro il giovedì sera, il tradizionale appuntamento organizzato dall’Amministrazione con la collaborazione del Comitato Commercianti Centro Cittadino, Distretto del Commercio, Ascom e associazioni del territorio, torna giovedì 12 luglio con tanti eventi da non perdere. Come sempre i negozi resteranno aperti fino alle 23 per lo shopping sotto le stelle.

Piazza San Giovanni, dalle ore 21.00, ospiterà lo spettacolo teatrale per bambini “Musica Maestro” a cura del Teatro Sociale. Protagonisti della serata gli attori della Compagnia La Zattera.

Sempre da piazza San Giovanni alle 21.00 è prevista la partenza della nuova tappa della “Caccia ai Tesori di Busto” che inviterà bambini e famiglie a trovare i tesori nascosti nei negozi del centro. Basterà rispondere bene ad alcune domane di cultura e tradizioni cittadine ed essere veloci per vincere i tanti premi offerti dal Comitato Commercianti Centro Cittadino. L’iscrizione è gratuita e l’iniziativa continuerà fino a fine luglio. I gruppi più assidui partiranno con qualche minuto di vantaggio nella tappa finale.

Piazza Santa Maria, dalle ore 21.00, farà da sfondo all’intrattenimento musicale dell’Associazione Music Lab: sul palco i bambini e i ragazzi partecipanti ai corsi e ai laboratori musicali.

Si ricorda inoltre il nuovo appuntamento con i laboratori tessili gratuiti per adulti e bambini tenuti da Maestri Artigiani, presso la Bottega Artigiana. Il laboratorio avrà inizio dalle ore 21.00 e il tema della serata sarà la maglia.