La sala al primo piano della pasticceria Zamberletti di corso Matteotti era strapiena di persone per la presentazione di Insieme & Futuro, associazione “di centrodestra, per il centrodestra” voluta da Luca Marsico e la cui iniziativa è stata raccolta da decine e decine di amici, appartenenti alla politica e all’associazionismo varesino, con un unico comun denominatore: “essere di centro destra, ed essere pronti al dialogo”.

Galleria fotografica Nasce Insieme & Futuro, associazione "dedicata al centrodestra" 4 di 22

Lo scopo dell’associazione è stata raccontata da Marsico stesso:«Dopo le elezioni regionali mi sono posto una domanda: c’era ancora in me la voglia di mettermi in gioco?Ahivoi, la risposta è stata “si”. Così abbiamo cominciato a parlare con un po’ di amici, molti di Forza Italia, molti no, molti in rappresentanza delle associazioni. E parlando con loro è nata spontanea la volontà di costruire un contenitore culturale. Abbiamo così aperto un tavolo di lavoro, disegnato uno statuto e definito dei soci fondatori: e infine il 19 giugno è stata costituita l’associazione Insieme e Futuro».

Una associazione culturale «Che ha certamente una vocazione politica, ma non è una corrente di partito. Io sono di Forza Italia, ho ambizioni in Forza Italia e conto di avere un ruolo – continua Marsico -Questa associazione vuole mettere a sistema chi si riconosce anche in partiti differenti. Ma con un minimo comun denominatore: essere di centrodestra».

Con i primi di settembre cominceranno le attività culturali dell’associazione: «cominceremo con incontri tematici. Vogliamo fare un po’ da “centro studi” per i nostri amministratori locali – spiega Marsico -Ho già una agenda di persone rilevanti che hanno dato disponibilità per venire a Varese per approfondire li argomenti di cui sono esperti».

Una associazione liberale, moderata, mai contro qualcuno: «La promessa è rispettare tutti, il desiderio è essere rispettati. Non siamo portatori di disvalori, portiamo il valore aggiunto di metterci al servizio della collettività. Abbiamo il desiderio di fare buona politica e buona amministrazione e cosi vogliamo metterla al servizio della collettività».

L’ORGANIGRAMMA DI INSIEME & FUTURO

Presidente:

Luca Marsico

Vicepresidenti:

Anna Maria Martelossi

Gaetano Iannini,

Luciano Lista,

Franco Castiglioni

Tesoriere:

Carlo Alberto Coletto

Segretario:

Piero Vanetti