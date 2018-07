Nasce la nuova associazione politica-culturale “Oleggio Grande”

Nasce ad Oleggio una nuova associazione culturale e politica: apertura, partecipazione e sviluppo del territorio sono le parole chiave dell’iniziativa.

Si chiama “Oleggio Grande, città di partecipazione, lavoro, cultura”. Il direttivo è stato eletto il 9 luglio ed è formato da persone che poco o niente hanno avuto a che fare con la politica e le cariche locali, che tuttavia sentono, e dopo questi primi mesi sanno per certo, di avere lo spirito, la volontà e le competenze adeguati per dialogare e lavorare insieme.

E “insieme” è stato tradotto da subito e molto spontaneamente in una modalità aggregativa per temi, per capacità, per interessi, che non prevede leadership e personalità guida, ma piuttosto “cerchi” di lavoro che vedono al centro la città, nelle sue dimensioni culturali, educative, ambientali, di servizio e di sviluppo; cerchi aperti a ulteriori integrazioni ed evoluzioni, non chiusi attorno a un obiettivo.

Come prima iniziativa l’associazione si è data da fare per creare una struttura di comunicazione lavorando alla creazione di un sito e una pagina facebook, conterrà informazioni e analisi sulla situazioneoleggese, le premesse per alcune decisioni prese, annunciate o non concretizzate dall’amministrazione locale.

Dall’associazione spiegano che al momento non sono interessati a una proposta elettorale: “siamo molto più concentrati sul realizzare una idea di vita locale che passa attraverso principi di base che non hanno il colore politico come prerequisito. E quindi in questo senso l’attività è intensamente rivolta ad allargare quei cerchi di lavoro, a creare consenso, sì, ma non per candidature che oggi non sapremmo nemmeno ipotizzare; bensì su temi concreti, eventi da organizzare, momenti di presenza sul territorio che ci rendano visibili e veri. Più veri di slogan, simboli e sedi che durano il tempo di un voto”.

Per settembre è previsto un incontro riguardante il terzo settore: “le molte associazioni di volontariato – spiegano – hanno bisogno di un supporto per cogliere le opportunità derivanti dalla nuova legislazione, e per poter procedere senza intoppi nelle rispettive attività a beneficio di tutti. Dar loro una mano ci sembra un modo serio e concreto di favorire quei legami così importanti nella vita di una città come la nostra. Sempre a settembre, e con l’aiuto di un partner fondamentale e lanciato verso un futuro interessante, sarà la nostra anima più divulgativa a farsi vedere. Grazie all’ITI Omar, che si è nuovamente insediato qui, presenteremo un ciclo di incontri (forse tre, forse di più) destinati e aperti a chiunque voglia imparare un po’ di Educazione Civica Digitale: sapere che dati e informazioni regaliamo ai giganti del web; come non cascare nelle fake news che così liberamente circolano sulla rete, e danno origine spesso a quei toni e quei modi di stare sui social che ci fanno apparire come un paese litigioso e urlante, quando la realtà di piazza ci dice altro. Altro tema che tratteremo è quello dell’utilizzo della rete internet per lo sviluppo di competenze, per trovare lavoro o per promuovere la propria attività commerciale”.