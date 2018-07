Con il naso all’insù o gustando una cena esclusiva

Nell’ambito della rassegna delle Sere FAI d’Estate venerdì 13 e sabato 14 luglio appuntamento a Villa Della Porta Bozzolo, al Monastero di Torba e a Villa del Balbianello.

A Villa Della Porta Bozzolo a Casalzuigno la sera di sabato 14 luglio andrà in scena “A cena con i cuochi della storia”, una cena esclusiva nella corte d’onore in collaborazione con Slow Food, con visita guidata ai saloni affrescati (su prenotazione, fino a esaurimento posti – tel. 03320624136; faibozzolo@fondoambiente.it), che proporrà un menu di eccezione. È fortemente consigliata la prenotazione.

Appuntamento con “Astronomi per una notte” venerdì 13 luglio al Monastero di Torba a Gornate Olona (VA), per gli amanti del cielo stellato speciali osservazioni astronomiche con i telescopi e visite guidate alla scoperta del complesso monastico, della storia antica e recente della torre, della chiesa e delle mura difensive. Alle 21.15 si terrà la conferenza introduttiva, cui seguiranno sul prato del monastero l’esplorazione della volta stellata con i telescopi a cura dell’Osservatorio Astronomico G. V. Schiaparelli del Campo dei Fiori di Varese e laboratori didattici per i più piccoli.

A Villa del Balbianello a Tremezzina (CO) prosegue il ciclo di serate all’insegna di “Sete di cultura e peccati di gola”, uno degli eventi ormai cult dell’estate lariana. Venerdì 13 luglio i visitatori, oltre a gustare un raffinato aperitivo con finger food e un primo piatto caldo, potranno ascoltare dell’ottima musica classica nel giardino affacciato sul lago. Si potranno inoltre effettuare visite alla Villa e ammirare le stanze che raccolgono cimeli di viaggio, arredi e preziose collezioni di arte. L’accesso avviene solo via lago con taxi boat partendo dal Lido di Lenno. La prenotazione è obbligatoria: tel. 034456110 – locationbalbianello@fondoambiente.it

L’emozione della luce sul finire del giorno è infatti il leit motiv della terza edizione di Sere d’Estate, la grande festa dei Beni del FAI – Fondo Ambiente Italiano che torna quest’anno rinnovata e ampliata: 24 i Beni aperti straordinariamente in notturna per i mesi di giugno, luglio e agosto, dalle ore 19 alle 24, per oltre 180 appuntamenti – visite speciali a lume di candela, concerti di musica dal vivo, spettacoli e performance di danza e teatro, cinema all’aperto, osservazioni astronomiche, cene e aperitivi – che consentiranno ai visitatori di scoprire i luoghi d’arte e natura della Fondazione in via eccezionale dal tramonto a mezzanotte, nelle ore più belle e piacevoli dell’estate, quando cala la sera, cambia lo scenario e l’atmosfera si fa magica.

Per informazioni sui prezzi e calendario dettagliato: www.serefai.it