Né sfruttati né bamboccioni, la questione generazionale vista dai costruttori

“Né sfruttati né bamboccioni“: come risolvere la questione generazionale per far ripartire l’Italia”. È il titolo della tavola rotonda che si terrà oggi lunedì 16 luglio alle 17 all’Ance di Varese (via Cavour 32). Parteciperanno: Samuele Astuti, consigliere Regione Lombardia, Leonardo Tarantino, deputato alla Camera, Massimiliano Salini, eurodeputato, Gabriele Buia, presidente Ance nazionale Orlando Saibene, presidente Ance Varese, Marco Dettori, presidente Assimpredil Ance Milano e vice presidente Ance nazionale. Modera Francesco Cancellato, direttore dell’ “linkiesta.it”.

La tavola rotonda seguirà all’assemblea ordinaria di Ance Varese.

(nella foto da sinistra Juri Franzosi, direttore di Ance e il presidente Orlando Saibene)