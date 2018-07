Nel 2020 Milano ospiterà l'”Expo” degli aerei

Dal 5 all’8 settembre 2020 Milano e la Lombardia ospiteranno la fiera internazionale ‘World Routes’, uno dei principali eventi del settore aeronautico che riunisce compagnie aeree, aeroporti, aviation stakeholder, industria del turismo e turismo bureau da tutto il mondo ed è organizzato da UBM.

L’accordo è stato presentato oggi a Milano nella sede di Assolombarda da Sea, Sacbo, Mi.Co, Regione Lombardia e Comune di Milano oltre che da UBM.

Per World Routes sono attesi oltre 4.000 delegati, operatori qualificati delle compagnie aeree e degli aeroporti del mondo, nonché rappresentanti istituzionali del settore trasporti.

“Ogni evento di caratura internazionale che garantisce a Milano e alla Lombardia una visibilità importante e ampia è da valutare positivamente – ha spiegato il presidente lombardo Attilio Fontana -. In questo caso ci troviamo a che fare con un appuntamento in grado di favorire e sviluppare lo sviluppo economico del nostro territorio. Gli aeroporti e tutto cio’ che ruota intorno ad essi sono centrali e di fondamentale importanza per ogni settore produttivo: per questo e’ giusto valorizzarli e lavorare per renderli il più’ competitivi possibile”.