Nel cortile della biblioteca appuntamento con i libri

Le associazione culturali Le Rupi e Lezedunum, in collaborazione con la biblioteca comunale e la locale Pro Loco, propongono tre serate di incontri letterali con la presenza degli autori.

I libri verranno presentati da Patrizia Rossetti, che intervisterà gli stessi scrittori. Si inizia giovedì 5 luglio alle ore 20,45, nel cortiletto comunale con Laura Travaglini e la presentazione del libro dal titolo “Quella volta che il circo arrivo a Orta”.

Il secondo incontro è per il 12 luglio con Gioele Porrini e Salvatore Pilu che faranno conoscere la loro opera letteraria “Cattleya, la regina della orchidee”. Pietro Macchione sarà ospite il 19 luglio con il romanzo “Ho rubato la Gioconda”. Le pagine significative ed avvincenti verranno lette da Paolo Caldarozzi. Ingresso libero. In caso di maltempo gli eventi verranno spostati in sala letture.