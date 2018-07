Nel cuore dell’estate la biblioteca apre al mattino

Ad agosto la biblioteca comunale Collodi, a Cassano Magnago, adegua gli orari alle esigenze dell’utenza in vacanza.

Pur mantenendo le aperture del lunedì sera (20.30-22.30) e del sabato pomeriggio (14.30-18.30), per andare incontro a chi lavora, l’orario estivo prevede infatti l’apertura mattutina dal martedì al venerdì, dalle 9.00 alle 13.00, per rispondere così alle richieste dei lettori che desiderano accedere al servizio nelle ore più fresche della giornata.

Gli unici giorni di chiusura saranno il 13 e il 14 agosto (ponte di Ferragosto), quando tradizionalmente l’utenza si riduce al minimo.

«L’attenzione agli orari di apertura, gli investimenti annuali per l’acquisto di nuovi libri e la professionalità del personale comunale bibliotecario sono la risposta concreta ad un servizio molto gradito ai Cassanesi» dice il sindaco Nicola Poliseno. «Ne sono a dimostrazione il numero dei prestiti effettuati nel 2017: 59.816, con una media di quasi tre prestiti a cittadino, neonati compresi. Ci teniamo a sottolineare inoltre che il patrimonio documentario, il quale alla nascita del servizio, nel lontano 1981, era di poche migliaia di libri, attualmente conta più di 53.000 volumi e 1.700 tra dvd ed audiolibri».

Molto importante è il prezioso servizio del prestito alle classi delle scuole primarie: durante tutto l’anno scolastico le classi dei plessi Dante, Rodari e Parini, che diversamente dagli scolari della scuola Fermi non possono accedere direttamente alla biblioteca in orario scolastico, ricevono ogni tre mesi un pacco di libri che gli alunni si scambiano fra loro e il cui prestito viene registrato una sola volta. Che il legame con il mondo della scuola sia forte è dimostrato anche dai titoli più prestati nel 2017: “Nel mare ci sono i coccodrilli” (69 prestiti) e “Wonder” (62) sono spesso assegnati come lettura scolastica agli studenti della scuola secondaria di I grado.

«Ma non solo i più giovani utilizzano la biblioteca: gli adulti del “Gruppo di Lettura Collodi” si riuniscono regolarmente l’ultimo mercoledì del mese per discutere di libri e autori» ricorda ancora il sindaco Poliseno. «D’altronde il lettore più forte della biblioteca è un giovane signore di quasi ottant’anni, seguito da una ragazza non ancora trentenne. Vi invito a leggere un libro… nella nostra biblioteca troverete sicuramente qualcosa a voi gradito. Buona lettura e tutti!»