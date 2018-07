Nel nuovo Milan si avvicina il ritorno del manager varesino Umberto Gandini

La stampa sportiva dà come molto vicino il ritorno del manager Umberto Gandini alla direzione generale del Milan.

Nel nuovo corso della società, gestita dal fondo Elliott Management, oltre a rincorrersi le voci di calciomercato, si stanno definendo anche gli assetti societari sotto la guida del neo-presidente Paolo Scaroni.

Umberto Gandini è un manager nato e cresciuto a Varese, ex dirigente Mediaset. Arrivò al Milan nel 1993, dove ha lavorato a lungo come braccio destro di Adriano Galliani. Lasciò la società nel 2016 per andare alla Roma.