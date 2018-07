Neto Pereira alla Bustese Milano City

Gran colpo per la Bustese Milano City, che si è assicurata le prestazioni dell’ex capitano del Varese Neto Pereira.

Dopo le esperienze in Veneto in Serie C prima a Padova, poi a Mestre, l’ex biancorosso giocherà la prossima stagione a Busto Garolfo, scendendo in Serie D.

Non più giovanissimo – 4 gennaio 1979 la data di nascita – il brasiliano torna vicino a Varese rimettendosi in gioco in un progetto ambizioso e con vecchi amici come il direttore Stefano Amirante.