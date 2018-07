“Nikita” Valentino in Giappone per un evento speciale

Il giorno 6 luglio, la “Nikita” del ring Jleana Valentino, tornerà a combattere. Questa volta non sarà in Italia ma a Tokyo, Giappone.

La campionessa europea in carica WBC Muay Thai -50,8kg sarà impegnata in un torneo mondiale di shootboxing Girls S-cup 48kg con la possibilità di disputare più match in un solo giorno in quanto il torneo è composto da 8 concorrenti provenienti da tutto il mondo.

Jleana Valentino si sta allenando nello stile delle MMA presso la MMAfft che si trova a San Canzian d’Isonzo in Friuli Venezia Giulia.

Nata a Novara ma residente a Somma Lombardo, Jleana si è allenata duramente per questo torneo insieme a Renato Subotic, MMA coach dell’atleta Sommese.

Nikita è pronta per questa battaglia nel continente delle arti marziali.

Potrete seguire il match sulla pagina instagram @jleanavalentino questo venerdì – 6 luglio – dalle ore 11:00 italiane.