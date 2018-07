Ninolu è tornato a casa grazie ai lettori di Varesenews

Buongiorno,

Mi chiamo Edoardo e sono insieme a Giovanna il proprietario di Ninolu, il maltese smarrito a Busto Arsizio lunedì 9 luglio.

Vorremmo ringraziare di cuore Varesenews, tutti i suoi lettori e chi ha condiviso su Facebook la ricerca che ha permesso dopo 4 lunghissimi e tristissimi giorni di ritrovare il nostro amato cagnolino.

Siamo rimasti colpiti dalla simpatia e disponibilità nella ricerca di tante persone di tutte le età. A tutti un nostro grazie personale.

In un momento dove le notizie sull’abbandono di animali sono ahimè all’ordine del giorno, specchio di egoismo e inciviltà, abbiamo toccato con mano quante persone amano questi compagni fedeli e ci abbiano aiutato nella ricerca.

Fermando per strada centinaia di persone per trovare traccia del nostro cagnolino la quasi totalità delle persone ha avuto per noi una parola di simpatia e conforto.

Un signore mi ha chiesto come mai Ninolu era scappata. Ho promesso che avrei girato la domanda all’’interessata appena la avessi trovata.

Ninolu ha risposto che non era scappata ma stava rincorrendo i suoi padroni che erano usciti di casa e che per un malaugurato evento non si sono accorti della fuga.

Lei sarebbe tanto volentieri tornata a casa con le sue zampe ma non ha potuto.

Ninolu mi ha chiesto di dire che raccogliere un animale smarrito è un gesto generoso a cui però deve però seguire l’identificazione (tutti i cani hanno un microchip o un tatuaggio identificativo obbligatorio per legge) attraverso un veterinario, il canile, allertando i vigili o ancora chiedendo la lettura del chip in farmacia (sempre più farmacie si sono dotate di lettore)

A un gesto generoso fatto di slancio deve seguire un iter che permetta la restituzione ai legittimi proprietari.

Un grazie ancora a tutti, senza di voi non avremmo mai riavuto Ninolu nelle nostre braccia.

Edoardo e Giovanna