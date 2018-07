Il nome università dell’Insubria fu uno scherzo del destino

Ho letto con grande interesse l’articolo apparso su Varesenews dal titolo: Renzo Dionigi: “Ecco perché fu chiamata Università dell’Insubria” e vorrei commentare questo ottimo e molto opportuno articolo aggiungendo alcune note assolutamente inedite che mi sembra giusto rendere note per amore di verità.

Sono Jorge Salerno Uriarte, già direttore della clinica cardiologica di Varese convenzionata con l’Azienda ospedaliera di Circolo della città, giunto a Varese all’inizio dell’Anno Accademico 1996-1997 provenendo dall’Università di Pavia (allora la Facoltà di Varese era la 2a Facoltà di Medicina dell’Università di Pavia). Siccome alla 2a Facoltà di Pavia presso Varese c’era assoluto bisogno di un cardiologo clinico che potesse assolvere agli inscindibili compiti del medico universitario clinico inerenti alla didattica, assistenza e ricerca ad essa intimamente legata, e per volere dello stesso professor Dionigi, e della facoltà tutta, accettai il trasferimento da Pavia a Varese.

Nei primi cinque anni dopo il mio trasferimento, non essendo disponibile a Varese il reparto assistenziale, la facoltà stipulò una convenzione “ad personam”, che mi consentì di espletare le mie funzioni primariali alla Mater Domini di Castellanza organizzando in quella sede quella che tuttora è un apprezzato reparto di cardiologia. Dal giugno 2002 fino all’ottobre 2017 svolsi per 15 anni, con grandi soddisfazioni, le funzioni assistenziali primariali presso la cardiologia dell’ospedale di Circolo di Varese.

E veniamo all’aneddoto che ci riguarda. Correva l’anno 1997, ero già a Varese e come d’abitudine spesso mi recavo a Pavia dove risiedeva parte della mia famiglia. Un fine settimana passeggiavo nei borghi della vecchia Pavia con l’amico, Angelo Stella, varesotto, nato a Travedona Monate, anche lui professore universitario, non di medicina, ma di storia e letteratura italiana presso l’Università di Pavia, e si discuteva come abitualmente di molteplici problematiche e dei più svariati argomenti. Un tema che mi inquietava era come avremmo potuto chiamare la nostra Università (a quel tempo si dava già per certa l’autonomia da Pavia); la denominazione della nascitura scuola universitaria, gemmata da Pavia come ricordava il professor Renzo Dionigi, non si poteva chiamare di Varese e neppure di Como. La tematica era di grande interesse anche per il professor Stella, proveniente dalla stessa università di Pavia. Abbiamo cominciato ad analizzare diverse possibilità escludendole per svariati motivi: Università dei Laghi, no, e non solo per l’omonima autostrada, Maggiore (per il lago Maggiore), no, in quanto potevamo offendere altri colleghi universitari, per esempio quelli di Milano, e così via, abbiamo analizzato altre possibilità, escludendole tutte.

È a quel punto che il professor Angelo Stella, membro della Crusca oltre che molto erudito conoscitore della storia della lingua italiana, mi disse: «Perché non la chiamate Università dell’Insubria? tenuto conto che gli Insubri (Celtici Gallici) vissero in quelle terre provenendo dalla Francia a cavallo fra prima e dopo Cristo; erano abitanti non solo della Lombardia ma anche del Piemonte e della Svizzera Italiana. Sarebbe quella dell’Insubria una denominazione storico-regionale molto indovinata».

Era una proposta quella di Stella che era rimasta rinchiusa nella nostra testa e che non ha avuto un seguito immediato. Ritengo che neppure il professor Dionigi ne sia al corrente. Quando alcuni mesi dopo, da parte del ministro Berlinguer abbiamo per la prima volta sentito dire che la nostra Università sarebbe stata denominata dell’Insubria, abbiamo commentato questa coincidenza veramente curiosa. Nessuno di noi aveva però tenuto conto che gli Insubri sono stati i fondatori di Mediolanum, attuale Milano, e avevamo escluso “maggiore” per riguardo verso i milanesi. Quale scherzo del destino.

Questo racconto conferma che il nome Università dell’Insubria, è nato, da più parti, da più soggetti, corroborando in tal modo la valenza del termine che supera le più tradizionali denominazioni legate alle città sede di Università.