Notte bianca in centro a passo di danza

Mancano ormai poche ore all’evento “A passo di danza per una notte”, la notte bianca in programma a Legnano venerdì 13 luglio. Una dozzina di location, negozi aperti (circa 60 gli esercizi commerciali che hanno aderito), street food, spettacoli, musica dal vivo, dj set, degustazioni, giochi nella manifestazione organizzata dal Comune con Duc e Confcommercio.

«Sarà – ha affermato il sindaco, Gianbattista Fratus – una serata all’insegna del divertimento, ne abbiamo bisogno, e della professionalità. Questo è il modo in cui Legnano si deve distinguere, lo stile Legnano. La notte bianca potrebbe sembrare un evento frivolo ma non lo è. La città è di chi la vive. Con questa e altre iniziative vogliamo offrire l’occasione per vivere la città».

Paolo Ferrè, presidente di Confcommercio Legnano, ha ricordato: «Avevo avuto dall’Amministrazione comunale la promessa di rilanciare il commercio attraverso il Duc. Promessa mantenuta. Tante attività hanno ritrovato l’entusiasmo per aderire a iniziative come questa. Un fatto importante, visto il ruolo del commercio in ambito economico e nel presidio del territorio.

Così l’assessore alla Cultura, Franco Colombo: «Si è guardato a tutti gli strati sociali e anagrafici. Vogliamo coinvolgere le famiglie con una proposta attenta alla qualità degli eventi, non solo alla quantità». «Il tema della danza – ha sottolineato Mino Colombo, responsabile dell’ufficio Eventi, prima di elencare l’articolata offerta di musica e spettacoli – è stato scelto perché legato al divertimento e alla spensieratezza. Quella di venerdì non sarà solo una serie di esibizioni ma una serata incentrata sul coinvolgimento del pubblico».

Di seguito, l’elenco delle location con le relative proposte.

Piazza San Magno

PALCO

Esibizione di danza acrobatica aerea, danza contemporanea, tango argentino, modern jazz, passo a due lyrical jazz, break dance.

Piazza Don Sturzo

BALLO LATINO-AMERICANO

Street Food: Hamburger, Arrosticini Abruzzesi e tanti panini

Piazza Europa

BALLO LISCIO

Street Food

Via Volta per la Notte Bianca

Via XXV Aprile

BALLO COUNTRY

Street Food: la Piadina con Amore

Via Cavallotti

Street Food: Bakery Corner

Baby Dance, Trucca Bimbi, Scuola di Ballo Latino Americano

Via Largo Seprio

Street Food: la Salamella del Colnaghi

Degustazioni, Scuola di Ballo

Via Corridoni

DJ SET

Street Food: la Porchetta Toscana

Hip Hop, House Music

Via Giulini

Street Food: la Tigella Modenese

Degustazioni, Live Music

Corso Magenta

BALLO LATINO-AMERICANO

Street Food: Hamburger, Calamari fritti

Barber Show, Zumba, Live Music

Via Gigante

BABY DANCE

Street Food: la Salamella Mantovana

Laboratorio dei Bambini, Sfilata a 4 Zampe

Corso Garibaldi

BALLI DI GRUPPO

Street Food: Paella & Sangria, CousCous & Tajine, Hamburger

Spettacolo di Magia, Sfilata di Moda, torneo di Calcio Balilla

Via Vittoria

BALDORIA IN VIA VITTORIA

Street Food, Ceres Party, Beer Pong, Body Painting, Hair Experience, Street Art, “Dolce” Show Cooking, Contest di Skate, DJ Set, Hip Hop.