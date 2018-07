Musica, spettacoli e golosità: arriva la Notte degli artisti

Tutto pronto a Vedano Olona per l’edizione 2018 della Notte degli artisti, la festa d’estate che sabato 14 luglio a partire dalle 20 riempirà il paese di musica, spettacoli, proposte gastronomiche e tante altre occasioni di divertimento.

La festa, organizzata dal Comune in collaborazione con esercenti e commercianti, proporrà tantissimi eventi in tutto il paese con concerti, danza, animazione per bambini e street food, ma anche una mostra d’arte alla Tana delle costruzioni, simulatori di guida, esposizioni di auto e moto d’epoca.

QUI il programma degli eventi della Notte degli artisti