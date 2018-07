Di notte sul Monte Lema per vedere i fuochi d’artificio svizzeri

Lugano organizza i fuochi d’artificio (leggi qui)in occasione della festa nazionale svizzera ma non è detto che la cittadina sul lago sia il luogo più suggestivo dove ammirarli.

La sezione del CAI di Luino, come tradizione, mercoledì 1 agosto in contemporanea con i festeggiamenti elvetici ha organizzato una serata speciale.

Si tratta di un’escursione serale al Monte Lema per ammirare dall’alto il grande spettacolo dei fuochi di artificio che illuminano il cielo sul Lago di Lugano. La Svizzera dal 1891 il primo agosto è festa nazionale e la data risale ai primi patti tra i Cantoni Uri, Svitto e Untervaldo che formarono il nucleo dell’odierna Confederazione Elvetica.

Il tempo del percorso è di un’ora e un quarto per la salita, due ore e trenta in totale, con un dislivello di 442 metri.

Il programma

Ore 18,30 ritrovo presso il posteggio ingresso piscina di Luino in via Lugano e raggiungimento con mezzi propri il rifugio Campiglio in località Pradecolo, comune di Dumenza.

Ore 19.15 – Cena veloce al rifugio con pizzoccheri, fetta di torta, acqua, vino e caffè €.12 (facoltativa con prenotazione cena obbligatoria entro martedì 31 luglio al 3356696483)

Ore 20,30 salita al Monte Lema; camminata facile di circa 1.15h

Ore 22,15 inizio fuochi (durata circa h1,00) rientro nella tarda serata Da non dimenticare: pila o torcia; documento valido per l’espatrio; abbigliamento e calzature adeguate ( non devono mancare giacca vento o pile, berretto in lana, un paio di guanti – evitate i calzoni corti)

Gita gratuita con eventuale condivisione spese auto

Assicurazione

Ogni partecipante alla passeggiata è responsabile della propria incolumità e non è assicurato dall’organizzazione per infortuni individuali Informazioni presso Informazioni Turistiche Luino via Piero Chiara 1 Luino – tel 0332 530019; e-mail iatluino@provincia.va.it oppure CAI Luino apertura Sede giovedì dalle 21 alle 23 tel/segreteria 0332 511101; e-mail cailuino@cailuino.it