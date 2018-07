Nozze di incanto in Villa Buttafava

Villa Buttafava – le Candie è il luogo ideale per ospitare matrimoni, convegni, cene di gala e di lavoro, rinfreschi, servizi fotografici e molti altri eventi.

Galleria fotografica Villa Buttafava 4 di 29

Sulla cima di una boscosa collina, circondata da un parco ricco di opere d’arte contemporanea, l’ottocentesca villa accoglie gli ospiti nelle eleganti sale del piano terra che hanno conservato affreschi, pavimenti e serramenti originali: sono l’ideale per aperitivi o cene dall’atmosfera raccolta.

La grande veranda, con vista sul giardino all’italiana, è riscaldata in inverno e condizionata in estate e può contenere oltre 200 persone per pranzi, cene, conferenze o concerti.

La limonaia, la cappella, l’osservatorio ed il ninfeo circondano il geometrico giardino all’italiana nel quale, in estate, è possibile gustare un aperitivo serale o una torta sotto il cielo stellato.

Le antiche cantine, con volte in mattoni a vista, sono l’ambiente perfetto per un antipasto rustico, la degustazione di vini e l’assaggio di formaggi.

Al piano superiore della villa sono presenti due suites, un appartamento e la sala colazioni.

La villa, che dispone di un comodo parcheggio interno, è facilmente raggiungibile da Varese, da Malpensa e da Milano.

Villa Buttafava trasmette ancora oggi il fascino e l’eleganza che provengono direttamente dall’ottocento e che renderanno indimenticabili i Vostri ricevimenti.

Vi aspettiamo!

www.villabuttafava.it

Email: info@villabuttafava.it

via Trento 44

21012 Cassano Magnago (Va)

Tel. 349 1886381 – 333 2451086