I numeri dello sport in provincia di Varese

Nell’introdurre la presentazione del nuovo bando per riqualificare o realizzare impianti sportivi, l’assessore regionale Martina Cambiaghi ha riportato alcuni interessanti dati riguardo al movimento sportivo della Provincia di Varese.

Numeri che confermano la vocazione del territorio a dedicarsi a tante diverse discipline, per le quali nel corso degli anni sono anche stati costruiti numerosi impianti (non tutti, purtroppo, in buona salute… ma il bando serve proprio a questo).

ASSOCIAZIONI E TESSERATI

La Regione ha censito in provincia di Varese ben 1.865 associazioni e società sportive, 19 delle quali aderenti al CIP, lo sport paralimpico, che qui ha il 18% degli atleti di tutta la regione.

I tesserati che fanno capo a questi club sono 83.400: gli sportivi varesotti rappresentano il 10% del totale regionale (e all’incirca il 10% della popolazione). Quella dei Sette Laghi è la quarta provincia lombarda per numero assoluto di atleti dopo Milano, Brescia e Bergamo.

Un ulteriore dato importante è quello che pone Varese come 5a provincia in Italia per società sportive rispetto alla densità di popolazione sul territorio.

GLI IMPIANTI

Nei 139 comuni che compongono il territorio sono dislocati 824 impianti sportivi. Di questi il 64% sono di proprietà pubblica; 96 sono quelli integrati all’interno degli oratori mentre sono almeno 135 quelli inseriti negli istituti scolastici.

Cambiaghi, e il presidente di Camera di Commercio Fabio Lunghi, hanno sottolineato come nell’elenco non sia possibile censire le cosiddette “palestre naturali”: laghi, fiumi, strade… dove si svolgono abitualmente diverse discipline sportive.

IL SOSTEGNO REGIONALE

Secondo i conti dell’assessore Cambiaghi, negli ultimi anni la Regione Lombardia ha sostenuto 8 grandi eventi sportivi organizzati in provincia di Varese (ciclismo e canottaggio in primis). Sono invece 55 le manifestazioni di portata minore che hanno avuto un patrocinio o un sostegno da parte del Pirellone.

La manutenzione dei sentieri di montagna ha invece coinvolto 17 diversi comuni.

Tra il 2014 e il 2015 invece, la Lombardia ha stanziato 1,6 milioni per il sostegno sportivo di base e ha contribuito a riqualificare 6 palestre e 7 impianti sportivi.

Attraverso la cosiddetta “Dote Sport”, la Regione ha invece aiutato 2.700 famiglie in provincia di Varese.

LE FONTI

I dati provengono da “I numeri dello sport in Lombardia”, pubblicazione del Coni anno 2016 e alle rilevazioni al giugno 2018 dell’Anagrafe Impiantistica Sportiva.