Nuova colonia di scarafaggi: tocca a via San Michele

Nuova colonia di scarafaggi scoperta nel quartiere a ridosso del centro storico. Dopo l’allarme lanciato nella zona di via Stampa Soncino dove le blatte hanno colonizzato lo stabile dismesso dell’ex Asl una nuova invasione è stata scoperta in via San Michele.

A segnalare il problema un saronnese che rientrando dopo una serata in piazza si è accorto della presenza di centinaia di scarafaggi sulla ciclabile che costeggia una casa abbandonata in via San Michele. «Avevo sentito di via Stampa Soncino e pensavo che il problema fosse esagerato ed invece c’è davvero da preoccuparsi. Non ho neppure camminato sulla ciclopedonale per evitare di rischiare di finire in mezzo alle blatte».

L’Amministrazione da tempo ha attivo un programma di disinfestazione periodica che interessa tutta la città. In più in base alle segnalazioni vengono fatti degli interventi ad hoc proprio come avvenuto negli ultimi giorni in via Stampa Soncino dove dopo il sopralluogo degli ispettori ambientali è arrivata anche la richiesta ad Asl a provvedere a ripulire cortile e stabile da cui arrivano le colonie.