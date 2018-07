Nuove norme per chi vende apparecchiature elettriche ed elettroniche

A partire dal 15 agosto entreranno in vigore i nuovi adempimenti per i produttori, gli importatori e tutti coloro che vendono col proprio marchio apparecchiature elettriche ed elettroniche. La nuova normativa riguarda l’organizzazione e il finanziamento del sistema di raccolta e recupero dei rifiuti che derivano proprio dalle apparecchiature immesse sul mercato. Molti nuovi prodotti saranno quindi sottoposti a una serie di obblighi di marcatura e di informazione e non potranno più essere commercializzati se non conformi.

La Camera di Commercio ha organizzato per martedì 10 luglio un seminario di analisi e approfondimento di queste novità. L’appuntamento è per le ore 9 nella Sala Campiotti della sede centrale dell’ente camerale, in piazza Monte Grappa, a Varese. Il relatore, l’esperto di diritto ambientale Paolo Pipere, oltre ad analizzare il nuovo ambito di applicazione, illustrerà i nuovi obblighi dei produttori nonché i criteri da utilizzare per comprendere se un’apparecchiatura sia o meno inclusa nel campo di applicazione della nuova normativa. Oltre al seminario, è anche prevista la possibilità di incontri personalizzati con l’esperto, previsti al pomeriggio dello stesso 10 luglio.

Ulteriori informazioni e le modalità d’iscrizione al seminario e agli incontri personalizzati sono disponibili online sul sito della Camera di Commercio www.va.camcom.it.