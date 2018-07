“Nuovi ambulatori alla Neurologia del Buzzi”

“Nell’ottica di potenziare i servizi a favore della presa in carico dei neonati e dei bambini affetti da patologie neurologiche e neuropsichiatriche oggi ho

comunicato l’accreditamento dei nuovi ambulatori del reparto di

Neurologia dell’ospedale Buzzi di Milano che, grazie al trasferimento nei nuovi locali completamente ristrutturati e realizzati per rendere piu’ accogliente l’ambiente per i piccoli degenti, aumentano da 6 a 10”.

Lo ha detto l’assessore al Welfare di Regione Lombardia Giulio Gallera al termine della visita, all’ospedale Buzzi, dei locali al piano rialzato del padiglione A, che ospiteranno i nuovi ambulatori del reparto di Neurologia pediatrica, prima situati

al secondo piano del padiglione B, dove sono iniziati i lavori per ampliare l’attivita’ di degenza pediatrica con il trasferimento di 20 posti letto dal Sacco.

ATTENZIONE AI BAMBINI SEMPRE PIU’ ALTA – “Un ampliamento

d’offerta – ha spiegato l’assessore – che, accanto all’apertura dei posti letto di Neuropsichiatria infantile all’ospedale San Paolo di Milano, concretizza le promesse fatte a inizio legislatura di un’attenzione piu’ alta di Regione Lombardia nei

confronti dell’assistenza ai piu’ piccoli attraverso il potenziamento dei servizi di Neurologia e Neuropsichiatria infantile e della Pediatria”.

NEUROLOGIA D’ECCELLENZA – Dalla fine del 2017 la Neurologia pediatrica dell’Ospedale Buzzi ha una direzione universitaria (Pierangelo Veggiotti) e l’e’quipe medica e’ stata potenziata.

Sette specialisti si occupano della cura delle patologie neurologiche del bambino con particolare attenzione alla diagnosi dell’epilessia da 0 a 18 anni (il team e’ riferimento nazionale per le convulsioni neonatali e le epilessie precoci, la diagnostica delle malformazioni e delle patologie ereditarie).

La Neurologia pediatrica del Buzzi e’ anche riferimento nazionale per la dieta ‘chetogenica’ come trattamento alternativo dell’epilessia per i pazienti farmaco resistenti e lombardo per le malattie neurologiche rare.