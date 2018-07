Nuovi sensi unici a Sant’Edoardo, al via la sperimentazione

Cambia la viabilità nel cuore del quartiere Sant’Edoardo, nell’area compresa tra l’oratorio e la Parrocchia. Un reticolo di strade che fino ad oggi era a doppio senso di circolazione ma che nei prossimi giorni consentirà il transito solo a senso unico.

La giunta ha infatti dato il via libera all’attuazione del progetto che permetterà da un lato “azioni risolutive dei gravi problemi di intralcio alla circolazione stradale” e dall’altro “non comporterebbe la necessità di eseguire interventi strutturali che comporterebbero invece un’inevitabile dilatazione dei tempi e dei costi”.

Le modifiche preserveranno i parcheggi e rivoluzioneranno l’area in due fasi: nella prima sarà data priorità a via Bergamo, via Treviglio nel tratto da via Sondrio a via Vizzola e via Sondrio mentre alla fine della seconda fase il transito sarà regolato come mostra questa mappa.

Nel dettaglio, la viabilità cambierà in questo modo: