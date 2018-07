I nuovi vertici dell’Unione Ferno-Lonate

Con il rinnovo dell’amministrazione a Lonate Pozzolo sono arrivati anche i nuovi vertici dell’Unione di Comuni Ferno-Lonate. Gli organi assembleari e di governo, a norma di statuto, vengono infatti rinnovati in occasione di ogni cambio di amministrazione.

Dopo il “rimpasto” del 2017, a seguito delle elezioni di Ferno, il cambio di amministrazione a Lonate – passata dal centrodestra alla lista civica guidata da Nadia Rosa – ha comportato cambi significativi nei nomi delle persone che siedono nell’assemblea dell’Unione e nella giunta.

Per quanto riguarda l’assemblea, sono entrati i nuovi consiglieri comunali di maggioranza lonatesi Davide Limongi, Nicolò Migliorin e Tania Manfredelli, oltre a Mauro Andreoli in quota opposizione (curiosità: dei quattro, il più anziano ha 32 anni). In rappresentanza della maggioranza di Ferno ci sono i consiglieri Massimiliano Catania, Enzo Misiano e Concetta Bonarrigo, mentre Claudia Colombo è in quota minoranza. Ovviamente poi in assemblea siedono anche i due sindaci, membri di diritto.

In occasione della prima seduta dell’Assemblea è stata anche rinnovata la giunta: la presidenza dell’Unione è ora affidata al sindaco di Lonate Nadia Rosa, mentre il sindaco di Ferno Filippo Gesualdi (che è anche vicepresidente) ha la delega a sicurezza, Polizia Locale e Protezione Civile (la Polizia Locale è il settore operativo più rilevante), Daniela Vendramin al bilancio, Mauro Cerutti al CED e sicurezza dei luoghi di lavoro, Angelo Ferrario al personale, Giancarlo Simontacchi al servizio informalavoro.

Assemblea e giunta rimarranno in carica fino alle prossime elezioni di Ferno o Lonate. Salvo imprevisti, la scadenza naturale dovrebbe essere quindi nel 2022, quando andrà al voto Ferno.