Obbligazioni solidali di Ubi banca per la tutela dell’infanzia

Ubi banca ha emesso un nuovo prestito obbligazionario solidale “Ubi comunità per Cesvi”, per un ammontare complessivo di 20 milioni di euro, i cui proventi saranno in parte devoluti a titolo di liberalità all’organizzazione. Il contributo verrà utilizzato da Cesvi (Cooperazione e sviluppo) per sostenere la campagna #LiberiTutti nelle città di Bergamo, Roma, Rieti e Napoli.

Cesvi si impegna in azioni di prevenzione e contrasto al maltrattamento e alla trascuratezza dei bambini in Italia, attraverso attività che coinvolgono bambini, genitori, professionisti del settore e dell’intera comunità.

ATTIVITÀ E OBIETTIVI

Nelle città coinvolte dal progetto, gli operatori delle associazioni partner con le quali Cesvi collabora, appositamente formati sulla tutela e la promozione dei diritti dell’infanzia, attivano spazi di ascolto rivolti a bambini e adolescenti e iniziative di sostegno ai genitori in condizioni di vulnerabilità, offrendo supporto psicologico e consulenza psicopedagogica. Le comunità locali vengono sensibilizzate e coinvolte attraverso laboratori nelle scuole, eventi sul territorio e promozione dei legami di solidarietà tra le famiglie.

Mediante questo progetto i minori ricevono supporto nella capacità di esprimere eventuali disagi e i genitori, partecipando a percorsi di genitorialità positiva, acquisiscono conoscenze e strumenti educativi utili a garantire adeguata protezione e cura ai propri figli. L’attività riguarda anche i decisori politici, ai quali si rivolge l’Indice regionale sul maltrattamento all’infanzia in Italia che Cesvi ha elaborato anche grazie al sostegno di Ubi Banca.

FINO A 100.000 EURO DI CONTRIBUTO A TITOLO DI LIBERALITÀ

Il contributo complessivamente devoluto da Ubi Banca a Cesvi, a titolo di liberalità, per sostenere #LiberiTutti, può arrivare fino a 100.000 euro in caso di sottoscrizione dell’intero ammontare nominale delle obbligazioni oggetto dell’offerta. Le obbligazioni, emesse da Ubi Banca, hanno un taglio minimo di sottoscrizione pari a 1.000 euro, durata 3 anni, cedola semestrale, tasso annuo lordo pari al 1% (0,74% netto annuo). Possono essere sottoscritte dal 3 luglio 2018 al 27 luglio 2018, salvo chiusura anticipata dell’offerta.