Occhio ai truffatori della Skoda Bianca

«Attenzione a un’auto Skoda di colore bianco con a bordo due o tre persone che cercano di introdursi nelle abitazioni con la scusa di verificare l’acqua che esce dei rubinetti». L’appello arriva dalla Polizia Locale di Fagnano Olona e riprende una serie di episodi («uno di sicuro sul territorio di Fagnano, dice la comandante Patrizia Bertola) avvenuti sul territorio della media valle Olona.

Per questo il comando della Locale di Fagnano ha diffuso l’appello attraverso un canale ormai consolidato, il sistema di Controllo di Vicinato, che prevede una chat whatsapp specifica.

Non allarmismo, ma intenzione di «mettere in allerta le famiglie anche perché questi truffatori dicono che ci sono carabinieri e agenti in borghese insieme a loro». La truffa è una di quelle più diffusa: si introducono dicendo di dover verificare una misteriosa contaminazione dell’acqua o dell’oro.

Nello specifico, come detto, viene segnalata una Skoda bianca. «Al momento non abbiamo ancora identificato il numero di targa e invitiamo la cittadinanza a prestare attenzione, soprattutto non aprire a nessuno e chiamare il 112 o noi della polizia locale».