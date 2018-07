Oltre 100 “magliette rosse” sotto il Municipio

Oltre 100 magliette rosse sotto il comune di Tradate. L’iniziativa è stata organizzata dalla lista civica Partecipare Insieme 2.0, a sostegno della proposta a livello nazionale lanciata dall’associazione Libera con Anpi, Legambiente e altri.

Il tutto si è svolto in piazza del municipio, in piazza Mazzini, nella mattina di sabato 7 luglio: «Ci siamo trovati indossando una maglietta rossa con tutte quelle persone che non vogliono restare indifferenti davanti ai troppi morti nel mediterraneo. Le scelte del nuovo ministro non ci rappresentano, vogliamo riaffermare il nostro “restiamoumani” ed esprimere una voce diversa che oggi è soffocata da messaggi di odio e intolleranza».