Onorificenza del Consiglio regionale a Silvio Garattini

Questa mattina, martedì 17 luglio, il consiglio regionale lombardo ha assegnato al professor Silvio Garattini l’onorificenza alla carriera per il suo impegno in campo medico-scientifico e i risultati ottenuti a livello internazionale nello sviluppo della ricerca farmacologica.

Il ricercatore di fama mondiale, medico,immunologo e direttore dell’Istituto Mario Negri, che compirà 90 anni a novembre, ha dedicato il premio alla moglie: «Sono lusingato. Lo dedico a mia moglie che mi supporta da anni e all’istituto Mario Negri. La ricerca deve essere considerata un investimento, non una spesa. Senza ricerca non c’è futuro».

La “Benemerenza” (una piccola scultura di Arnaldo Pomodoro sul tema della Rosa Camuna) è stata consegnata a Garattini “per i meriti medico-scientifici riconosciuti a livello internazionale e l’impegno instancabile nello sviluppo della ricerca farmacologica”.

Il Professore è stato fondatore e direttore dell’ IRCCS Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri, è autore di centinaia di lavori scientifici, pubblicati in riviste nazionali e internazionali, oltre che di numerosi volumi nel campo della farmacologia.

Sotto la sua direzione sono stati 7mila i giovani laureati dell’Istituto Mario Negri, oltre 14mila le pubblicazioni e 250 i volumi prodotti.



«Mai come ora la ricerca – ha detto il Presidente della Regione Attilio Fontana – è un asset di grande rilevanza. Per merito delle ricerche del Professor Garattini la vita di tutti ha avuto importanti miglioramenti. Credo si possa dire che la Lombardia ha un investimento per la ricerca che può essere paragonato a quello della Germania. Nonostante ciò l’impegno va possibilmente aumentato».

Presente anche l’assessore al Welfare Giulio Gallera: « Il mio grazie più sentito a un uomo che con la sua Ricerca ha gettato le basi per il benessere futuro dei propri concittadini».

Il riconoscimento è stato sottolineato con favore anche da Dario Violi, consigliere regionale del M5S Lombardia: «Questa mattina ho avuto l’onore di incontrare il prof. Silvio Garattini, un bergamasco di fama internazionale che ha dato un enorme contributo nel campo della scienza. È grazie a persone come lui, che portano avanti la ricerca medico-famacologica con passione ed instancabile impegno, se oggi molti possono fare una vita migliore».