“Open evening” all’Its e ai corsi Aslam

La scelta giusta dopo il diploma: vieni a conoscerla il 26 luglio!

I giovani che si iscrivono ai corsi della Fondazione ITS Lombardo Mobilità Sostenibile ricevono una proposta formativa ampia e altamente specializzata per accedere a professioni sempre più richieste

Neo diplomati, giovani fino ai 29 anni, per fare la scelta giusta in vista della vostra crescita professionale siete tutti invitati giovedì 26 luglio, alle ore 17, all’Open Evening della Fondazione ITS Lombardo Mobilità Sostenibile, momento di presentazione dell’intera offerta formativa post-diploma dell’Istituto Tecnico Superiore.

Lo staff, i docenti e gli studenti dei diversi corsi ITS (Istruzione Tecnica Superiore) e IFTS (Istruzione e Formazione Tecnica Superiore) saranno a disposizione dei graditi ospiti per entrare nel dettaglio dei numerosi percorsi proposti.

CORSI ORIENTATI ALLA PROFESSIONE

Il vantaggio dei corsi ITS e IFTS consiste nel deciso orientamento verso una precisa professione. Essi infatti nascono su specifica richiesta delle aziende, che necessitano di figure altamente specializzate difficili da reperire, e quindi assai ricercate. Tali corsi dunque immergono da subito lo studente nel mondo del lavoro. La maggior parte dei docenti infatti proviene dal mondo delle imprese; in più, una consistente parte delle ore dei corsi è dedicata al tirocinio formativo presso le aziende. Grazie a questo sistema, i diplomati degli ITS e IFTS sono più facilmente avviati verso l’impiego per cui hanno studiato, perché già in possesso di un importante bagaglio di esperienza e opportunamente preparati. Lo testimonia il fatto, ad esempio, che gli esiti occupazionali del corso ITS per la Manutenzione degli aeromobili vanno oltre il 95%.

UNA SCELTA AMPIA PER LA PROPRIA CRESCITA PROFESSIONALE

Ecco i corsi che verranno presentati durante l’Open Evening, che contemplano anche le proposte dell’ente di formazione professionale ASLAM, socio della Fondazione:

Corsi ITS (2-3 anni)

Tecnico Superiore per la manutenzione degli aeromobili Cat. B1.1 EASA Part 66

Tecnico Superiore per la progettazione ed il montaggio nelle costruzioni aeronautiche

Tecnico Superiore in Supply Chain & Operations Management

Tecnico Superiore meccatronico per l’industria 4.0 meccanica e aeronautica

Per gli ITS è inoltre in programma un’importante novità: un percorso interamente pensato nell’ottica di Industria 4.0, una specializzazione di cui ci sarà sempre più bisogno.

Corsi IFTS (1 anno, gratuito, iscrizioni aperte)

Tecnico di installazioni civili ed industriali – Esperto di impianti frigoriferi ed in pompa di calore

Tecnico per la gestione dell’ambiente e della qualità – Esperto in controlli non distruttivi

Tecnico per la logistica integrata e intermodale

Venite a scoprire il vostro futuro: vi aspettiamo il 26 luglio, in via Leonardo da Vinci 5, a Case Nuove di Somma Lombardo (Va)!

www.itslombardomobilita.it