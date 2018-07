Open fiber, i lavori della settimana

Prosegue il piano di cablaggio di Open Fiber nella città di Varese.

Questa settimana le imprese che operano sul territorio stanno realizzando lavori di infrastrutturazione per la posa dei cavi in fibra ottica in via Ernesto Cairoli, via René Vanetti e via Brunico.

Parallelamente, procedono gli interventi di riqualificazione delle superfici stradali manomesse per i lavori di installazione della rete.

In questi giorni il piano dei ripristini definitivi, concordato con l’Amministrazione e con gli Uffici Tecnici del comune di Varese, interesserà via Postumia, via Nino Bixio, via Gradisca e via Umberto Galmarini.