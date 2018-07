Caccia al tesoro e maxi scritta in piazza: oratori feriali alla conquista della ztl

È stato divertente per i partecipanti ma anche per tanti saronnesi che hanno persino aiutato i ragazzi dell’oratorio feriale a decifrare gli indizi. E’ stata un successo la “giornata cittadina” organizzata dalla comunità pastorale “Crocifisso risorto” per le scuole medie.

Mercoledì mattina scortati dagli animatori i ragazzi delle medie sono arrivati in piazza Libertà intorno alle 10 e per prima cosa si sono posizionati in modo da scrivere “All’opera”, lo slogan di quest’anno dell’oratorio feriale, con oltre trecento ragazzini seduti in piazza.

Dopo aver immortalato il loro “flash mob”, è partita la caccia al tesoro. Divisi in squadre da quindici componenti i ragazzi hanno seguito gli indizi fino a completare le venti tappe che li hanno portati a trovare un tesoro di punti e tante caramelle.