Origlia una conversazione, Carabinieri fuori servizio arresta una latitante

Dopo tanti anni di servizio si sviluppa un sesto senso, specie se si lavora da tanto tempo nella stessa comunità. Ed è stata proprio l’intuizione di un Carabiniere fuori servizio a portare all’arresto di una donna, 55enne italiana, accusata di furti e rapine commesse a Torino.

Il fatto è successo venerdì 13 luglio quando un Brigadiere Capo della Stazione Carabinieri di Ternate è entrato nell’afficio anagrafe di Travedona Monate per alcune questioni personale. Il militare era in fila, attendendo il proprio turno, quando si è insospettito notando in quell’ufficio una donna che lui non conosceva, un fatto singolare per via dei numerosi anni di esperienza di servizio che gli hanno fatto maturare una approfondita conoscenza del territorio e dei suoi abitanti. Quindi ha prestato attenzione alla conversazione tra la responsabile dell’ufficio e la donna, riuscendo ad udire il nominativo fornito dalla signora.

Il militare ha prontamente associato quel nominativo e quel volto ad uno non nuovo alla stazione Carabinieri: 15 giorni prima, infatti, presso il reparto di appartenenza erano pervenute dal Tribunale di Torino due ordinanze di applicazione di misura cautelare in carcere a carico della stessa per furti e rapine commesse in danno di due gioiellerie di Torino. Le ricerche finalizzate alla cattura sino a quel momento avevano dato esito negativo in quanto la donna, appartenente ad una numerosa famiglia di giostrai e circensi, alcuni dei quali residenti a Travedona Monate, aveva fornito in precedenza una residenza fittizia.

Qualificatosi con il proprio tesserino di riconoscimento, il militare ha proceduto quindi all’identificazione della donna e, dopo averla condotta presso la Stazione di Ternate ed averle notificato i provvedimenti pendenti, l’ha tratta in arresto. Per l’arrestata è stata immediata la traduzione presso la Casa Circondariale di Como.