Ospedale del Ponte, da settembre la nuova neuropsichiatria infantile

Dal primo settembre aprirà la nuova neuropsichiatria infantile all’Ospedale Del Ponte. A dare la notizia è stato direttamente, con una telefonata, il Presidente della Commissione Sanità, Emanuele Monti, al quale “Il Ponte del Sorriso” si era rivolto nelle scorse settimane e che aveva preso a cuore la situazione. «È stato un lavoro di squadra, ma ce l’abbiamo fatta, grazie anche al Direttore Generale Welfare Luigi. Cajazzo, che ha compreso l’importanza del servizio che un reparto di Neuropsichiatria Infantile riveste per un vasto territorio, soprattutto per adolescenti e preadolescenti» ha sottolineato Monti.

Il grazie dell’associazione va anche all’Assessore Gallera «che abbiamo letteralmente tartassato, ma che, con grande pazienza, ha ascoltato e condiviso le nostre preoccupazioni, garantendoci la sua disponibilità a trovare le risorse. Fondamentale è stata anche il sostegno mediatico. A Rete55, Telesettelaghi e Varesenews, che ci hanno seguito passo passo , va il nostro più sentito grazie. Un grazie anche al sostegno che il Consigliere Samuele Astuti del PD e il Movimento 5 Stelle non ci hanno fatto mancare, così come il comitato “Noi per l’ospedale!”».

«La Neuropsichiatria Infantile rappresenta per noi della fondazione Il Ponte del Sorriso, un elemento indispensabile. Fin da quando, nel lontano 2001, abbiamo cominciato a lottare per avere il polo materno infantile, la NPI era uno dei motivi principali, insieme alla Chirurgia Pediatrica, alla Terapia Intensiva Pediatrica e al Pronto Soccorso Pediatrico. Adesso l’Ospedale Del Ponte, a un anno dalla sua inaugurazione, può guardare con maggiore positività al futuro e noi continueremo ad occuparci di lui con donazioni e progetti per la salute dei nostri bambini. Molte sono state le sollecitazioni giunte in questo periodo alla Regione da più parti e la soddisfazione del risultato appartiene a tutti».