Il Mongol Rally 2018 di Ottavio Missoni ed Enrica Fugazzola è cominciato stamattina da piazza Monte Grappa.

Galleria fotografica Ottavio MIssoni in partenza per la Mongol rally 4 di 9

Mentre molti dei concorrenti in gara partivano da Praga (Ma il punto di partenza non era tassativo) la Panda 4 per 4 dell’ HoneyMoongol Team, fissava i suoi nastri di partenza davanti all’info point, salutata dal presidente della Camera di Commercio Fabio Lunghi e dalla Sport Commission varesina, coinvolta nell’avventura con i due giovani in una gara di oltre 14mila chilometri su strada, ,che vede circa 150 auto simili alla loro “sfrecciare” attraverso 12 stati dall’Europa fino alla Mongolia.

NEL VIDEO, LE ULTIME INDICAZIONI E IL SALUTO AI SUOI SOSTENITORI

La pandina porterà il nome di Varesenews (ci siamo anche noi, insieme alle due Onlus che Ottavio e Enrica stanno sostenendo con questa gara,Onlus Mariana e Cool Earth, per cui stanno raccogliendo fondi) fino al traguardo nel paese di Ulan-Ude in Siberia, dopo aver attraversato tre deserti: il Karakum, Kizilkum e il Gobi e oltre 12 stati, tra cui Azerbaigian, Turkmenistan, Uzbekistan, Kazakistan.

Da tutta la redazione, un grande “in bocca al lupo” e buon viaggio, che noi e voi potremo seguire dalla pagina Facebook e dal profilo Instagram.